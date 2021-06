Chile vs. Uruguay se enfrentan en vivo por la jornada 3 de la Copa América 2021. La Roja buscará sumar su segunda victoria consecutiva para el presente torneo y para ello, tendrá la misión de derrotar al debilitado equipo de el ‘Maestro’ Tavárez. Sigue en directo el partido que será televisado por Canal 13 para Chile.

La ajustada victoria 1-0 ante Bolivia dejó inquieto tanto a Lasarte como a los jugadores. El desperdicio de ocasiones de gol, sobre todo en el primer tiempo, hizo mella en el ánimo del equipo en la segunda mitad, sintiéndose acorralado por la osada Verde.

“El hecho de no concretar las opciones que se crean puede haber frustrado al equipo, cedimos terreno y nos costó”, reconoció Lasarte. Si bien La Roja pudo celebrar gracias a Ben Brereton, su primer gol en dos presencias con la selección, el ‘Rey’ Arturo Vidal fue crítico con el rendimiento del equipo y se mostró molesto con el suyo.

“Tenemos que mejorar mucho si queremos pensar en pelear el campeonato. No sé si pudimos cumplir todo lo que nos pidió el técnico, pudimos marcar tres goles más y no lo hicimos, terminamos sufriendo, estamos trabajando porque debemos concretar esas opciones”, aseguró. En Chile no se prevén cambios para encarar a la Celeste. Será el mismo 4-3-3 que salió ante Bolivia.

A qué hora juegan Chile vs. Uruguay, en vivo

- Día: 21 de junio de 2020

- Hora: 17 horas de Chile

- Lugar: Arena Pantanal

Dónde ver Chile vs. Uruguay en Latinoamérica

Si te encuentras en Latinoamérica podrás disfrutar del Chile vs. Uruguay en directo a través de la señal de: Directv Sports, Canal 13, TVN y TLT. También puedes seguir la transmisión por la señal en vivo en El Comercio, donde encontrarás el minuto a minuto y todos los detalles del cotejo.

Historial de Chile vs. Uruguay

Por el momento, Chile registra 47 victorias de los 81 enfrentamientos que tuvo ante el equipo ‘Charrua’. Ambos poseen (16 empates y 18 triunfos nacionales). El historial se completa con 139 goles a favor de Uruguay y 83 de Chile.

Horarios por países del Chile vs. Uruguay

- Argentina: 18:00 horas

- Chile: 17:00 horas

- Uruguay: 18:00 horas

- Colombia: 16:00 horas

- Ecuador: 16:00 horas

- Perú: 16:00 horas

Pronóstico y predicciones para el choque entre Chile vs. Uruguay

El pronóstico para el Chile vs. Uruguay es reservado; puesto que el último domingo, la prensa deportiva compartió la supuesta renuncia de Martín Lasarte de la ‘Estrella solitaria’. ¿El motivo? Al parecer, jugadores del plantel chileño habrían realizado una fiesta en su centro de concentración antes del partido contra los ‘Charruas’.

Posibles alineaciones, Chile vs. Uruguay

Chile: Claudio Bravo - Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena - Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz - Eduardo Vargas, Ben Brereton y Jean Meneses. DT: Martin Lasarte.

Claudio Bravo - Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena - Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz - Eduardo Vargas, Ben Brereton y Jean Meneses. DT: Martin Lasarte. Uruguay: Fernando Muslera - Giovanni González, José Giménez, Diego Godín, Matías Viña - Federico Valverde, Lucas Torreira, Matías Vecino o Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz - Luis Suárez y Édinson Cavani. DT: Óscar Tabarez.

La selección de Uruguay tuvo este sábado su último entrenamiento en Brasilia previo al viaje a Cuiabá, ciudad en la que tendrá los próximos dos encuentros del Grupo A ante Chile y Bolivia. (Fuente: AFP)