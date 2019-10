Chile vs. Francia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 15 de la el Mundial Sub 17 Brasil 2019 en el estadio Hailé Pinheiro 'Da Serrinha' de Goiania este domingo 27 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este partido vital en la lucha por el título del fútbol holandés.

Chile hace su primera presentación oficial en la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019 y lo hará enfrentando a una de las selecciones favoritas a alzar el trofeo como es Francia. Ambos son los candidatos a clasificar primero en su grupo y de este partido dependerá la suerte de cada una de ellas.

Chile vs. Francia: horas y canales en el mundo

México 3:00 p.m. | DirecTV Sports Perú 3:00 p.m. | Ecuador 3:00 p.m. | Colombia 3:00 p.m. | Bolivia 4:00 p.m. | Paraguay 4:00 p.m. | Venezuela 4:00 p.m. | Argentina 5:00 p.m. | Brasil 5:00 p.m. | Chile 5:00 p.m. | Uruguay 5:00 p.m. | España 10:00 p.m. |

¿Dónde se juega el Chile vs. Francia?

Chile vs. Francia abren el Grupo C del torneo FIFA en el estadio Hailé Pinheiro 'Da Serrinha' ubicado en la ciudad de Goiania, estadio de Goias, el cual fue inaugurado en 1995 y cuenta con capacidad para 10 mil espectadores.

Este recinto, que cuenta con campo natural, alberga partidos del campeonato estadual de Goias, así como partidos de la Copa de Brasil. Aún no ha sido aceptado por la CBF para que se juegue ahí el Brasileirao, pero anda en proceso de ampliacion para que Goias, club de esa ciudad, haga de local en ese estadio.

¿Cómo ver en TV y Streaming el Chile vs. Francia?

La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2019 será transmitida en su totalidad por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica. En Chile será transmitido por la señal de Chilevision.

Pero si quieres ver el partido a través de un móvil, tablet o desde una PC, puedes hacerlo vía streaming con la señal de DirecTV Go, aplicación de la dueña de los derechos de transmisión para esta parte del continente, la cual puedes descargar a tu dispositivo móvil.

Chile vs. Francia: ¿Cómo llegan los equipos?

Chile llega al Mundial Sub 17 como segundo de Sudamérica, detrás de Argentina, con quien igualó en 10 puntos, pero quedó debajo en la tabla de posiciones por diferencia de goles, mientras que Francia clasificó a este certamen como tercero de Europa tras perder en semifinales del clasificatorio contra Italia.

Ellas comparten grupo con Corea Del Sur y Haití, selecciones que cierran la jornada este domingo.

Así llega Chile

02/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Chile 1-0 Ecuador 05/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Peru 2-3 Chile 08/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Chile 0-2 Argentina 11/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Uruguay 2-4 Chile 14/04/19 | Sudamericano Sub 17 | Chile 0-0 Paraguay

Así llega Francia

12/05/19 | Europeo Sub 17 | Francia 6-1 República Checa 16/05/19 | Europeo Sub 17 | Francia 1-2 Italia 04/09/19 | Amistoso Sub 18 | Senegal 1-3 Francia 22/10/19 | Europeo Sub 17 | Francia 8-0 Gibraltar 25/10/19 | Europeo Sub 17 | Francia 2-0 Chipre

¿Cómo llegar al estadio ‘Da Serrinha’ de Goiania?