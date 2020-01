Chivas vs. Atlético San Luis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 4 del Torneo Clausura de Liga MX, este viernes 31 de enero, desde las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de TUDN, ESPN, Univision, Sky y TV Azteca. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Chivas de Guadalajara y Atlético San Luis se verán las caras e intentarán reencontrarse con la victoria en la Liga MX, luego de sendos empates en sus anteriores presentaciones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Chivas vs. Atlético San Luis: horarios del partido

México - 7:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (sábado 1 de febrero)

En la fecha liguera reciente, Chivas empató a dos ante Toluca en Guadalajara. Pero un golpe más duro recibió el martes, al ser eliminado a manos de Dorados de Sinaloa, por octavos de final de la Copa MX. El ‘Rebaño Sagrado’ venció al elenco del Ascenso MX, en el duelo de vuelta, aunque no le alcanzó para avanzar y perdió en penales.

"Me parece muy pronto para perder, tenemos que aguantar las críticas de la afición, de la prensa, la crítica es merecida, no avanzamos, hay que dar mucho mérito a Dorados, tenemos que aguantar las críticas, son merecidas porque no avanzamos a cuartos de final”, indicó el entrenador de Chivas, Luis Fernando Tena, tras la derrota.

En la Liga MX, Chivas, sin embargo, está bien posicionado. El cuadro tapatío es cuarto con 5 puntos, solo dos menos que el líder sorpresivo Pumas UNAM.

Chivas de Gudalajara volverá al Estadio Alfonso Lastras Ramírez luego de ocho años. La última visita se dio en el marco del Torneo Apertura 2012, y la victoria le correspondió al ‘Rebaño’, por la mínima diferencia.

Atlético San Luis también le dijo adiós a la Copa MX, tras ser superado en los choques de ida y vuelta por Tijuana. El elenco rojiblanco, en Liga MX, viene de empatar con Necaxa, y marcha en el quinto casillero con 5 unidades.

“Nosotros tratamos de mirar más lo que hacemos nosotros, en cómo nos va a nosotros en los partidos, el equipo viene bien, está metido y el viernes vamos a hacer un gran partido”, advirtió el jugador de Atlético San Luis, Matías Catalán.

Chivas vs. Atlético San Luis: ¿dónde se ubica el estadio del partido'