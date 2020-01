Cruz Azul vs. Atlético San Luis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 2 del Torneo Clausura 2020 de Liga MX, este viernes 17 de enero, desde las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, TUDN, Univision, TV Azteca y Sky. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Cruz Azul buscará en casa de Atlético San Luis su primera victoria en el certamen azteca, luego de la dura caída (2-1) que sufrió a manos de Atlas en Guadalajara, en su debut. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Cruz Azul vs. Atlético San Luis: horarios del partido

México - 7:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (sábado 18 de enero)

“Tuve bronca, perdimos y no lo merecíamos, intentamos que la gente se ilusionara y no nos salió, esa es la importancia que me queda porque queremos que la gente crea y se ilusione con nosotros”, explicó el director técnico de Cruz Azul, Robert Siboldi, sobre el reciente tropiezo.

El timonel se define como un competidor que sufre las derrotas, pero aprende de ellas para mejorar.

“Para mí perder un partido significa mucho y vivo un duelo de un día cada que me pasa, es día lo tomo de reflexión para dar la vuelta y ser mejor cada día, y no me detengo en rumores ni me ocupo de eso”, reiteró.

Y como tal, agregó, ya trabaja en mejorar a su equipo parado próximo partido.

“Debemos trabajar en el funcionamiento y modelo de juego que intentamos implementar. Perdimos ante Atlas, y de todas maneras logramos buenas cosas, ahora debemos preocuparnos por lo que viene y dejar de mirar atrás”, detalló Siboldi.

Por su parte, Atlético San Luis recibirá a Cruz Azul, motivado luego del empate sin goles en casa de Tigres. El conjunto dirigido por Guillermo Vásquez intentará ante su gente conseguir su primer triunfo en la Liga MX.

“Vamos poco a poco, se requiere de tiempo para poder ir trabajando el equipo. He encontrado una gran disposición de todo el grupo, falta gente de incorporarse, el proyecto es a mediano plazo, esperamos que los resultados nos acompañen”, analizó ‘Memo’, luego del choque contra Tigres.

Fuente: EFE

Cruz Azul vs. Atlético San Luis: ¿dónde se ubica el estadio?