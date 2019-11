Fútbol mundial







España vs. Francia EN VIVO vía Telemundo Deportes: ‘La Roja’ cae 5-1 por el Mundial Sub 17 | EN DIRECTO España vs. Francia EN VIVO ONLINE | Sigue HOY el duelo por los cuartos de final del Mundial Sub 17 Brasil 2019, desde el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiânia