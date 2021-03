Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por LaLiga Santander este lunes 01 de marzo desde las 15:00 horas de Perú. El partido se llevará a cabo en el Alfredo Di Stéfano y no contará con la presencia de Sergio Ramos ni Karim Benzema, los estandartes del conjunto de Zinedine Zidane que buscará una victoria que les permita igualar la línea del Barcelona y no alejarse del líder Atlético de Madrid. Aquí te contamos cómo ver la transmisión vía DirecTV Sports.

Horarios del Real Madrid vs. Real Sociedad

España: 21:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos (este): 15:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 12:00 horas

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Real Sociedad?

El canal de TV encargado de transmitir este encuentro en Latinoamérica será DirecTV Sports.

En España podrás ver el Real Madrid vs. Real Sociedad en Movistar LaLiga.

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO

Señal satélite vía DirecTV

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

*Válido para Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador

Señal satélite vía SimpleTV (solo para Venezuela)

Canal 111 (SD)

Canal 610 (SD/HD)

Canal 612 (SD/HD)

Canal 1610 (HD)

Canal 1612 (HD)

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Real Sociedad

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Isco/Mariano y Vinicius Jr.

Real Sociedad: Álex Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Monreal; Guridi/Zubimendi, Illarramendi, Silva; Portu, Isak y Oyarzabal

