Eden Hazard es una de las principales figuras del Real Madrid; sin embargo, previo a su llegada en el último mercado de pases, también fue tentado por otros grandes clubes europeos; entre ellos, el PSG.

El belga, en un entrevista ofrecida a L’Equipe, precisó que era consciente de a oferta que gigante francés; sin embargo, siempre se negó ante dicho ofrecimiento.

“A menudo querían reclutarme, pero yo no quería volver a la Ligue 1 a otro club que no fuera el Lille. Y siempre les dije que no. En mi cabeza, estaba claro. Si regreso a Francia, será al Lille”. señaló Hazard.

Cabe señalar que el atacante belga se integró el último semestre al Real Madrid y de a pocos, viene tomando protagonismo en el conjunto de Zinedine Zidane.