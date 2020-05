Rafaél Giménez, Fali, decidió no someterse a las pruebas de descarte de coronavirus. El actual defensor del Cádiz de la segunda división del fútbol español mencionó que estaría dispuesto a dejar el deporte, con tal de salvaguardar su salud.

Los jugadores del primer equipo del Cádiz fueron convocados a los test PCR, el cual es uno de los protocolos establecidos por el Consejo Superior de Deportes para retornar a los campos de juego. Sin embargo, Fali no se acercó a las instalaciones para hacerse la mencionada prueba, pues aseguró que mientras no haya un 100% de seguridad en no ser contagiado, no lo hará.

“Somos unos privilegiados y podemos estar cuatro o cinco meses sin cobrar hasta que haya seguridad plena. Y si me tengo que retirar, me voy a trabajar al bar de mi familia y se acabó”, mencionó el jugador.

Agregó: “Un año en Primera me soluciona la vida, pero renuncio al dinero. No voy a exponer a la gente”, precisó en relación a no exponer a su familia y seres cercanos.

