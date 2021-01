El libro de pases se cerrará este 31 de enero y el PSG busca que cerrar el fichaje de Dele Alli y ya habría llegado a un acuerdo con el Tottenham. El inglés no tiene continuidad en el equipo de José Mourinho y en el cuadro francés encajaría perfectamente.

La llegada de Mauricio Pochettino al PSG ha despertado el interés por muchos nombres para reforzar al equipo y entre ellos estaría Alli. El centrocampista de 24 años es uno de los futbolistas que el técnico argentino ha pedido para la próxima temporada y según medios franceses su oficialización estaría pronta.

Un impedimento

Después de tantas conversaciones entre el Tottenham y el PSG, el fichaje estaría en la recta final, pero un impedimento podría truncar todo. El diario ‘Le Parisien’ señala que la llegada del inglés sería por medio de una cesión sin opción de compra hasta el final de la temporada.

Alli no está cómodo en el Tottenham pues solo juega el 5% de los partidos de la Premier League, pero pese a ello, Mourinho no lo dejaría salir fácilmente del club. “Lo estoy diciendo desde que comenzó el mercado de fichajes. No espero ninguna llegada y no espero ninguna salida”, ha reconocido en rueda de prensa. Esta situación podría frenar los planes del PSG por el inglés.

