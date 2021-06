Colombia - Perú vía Caracol Play , cierran la tercera jornada del Grupo B de la Copa América 2021 en el estadio estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, de Goiania. El equipo buscará el triunfo para sellar su clasificación a la segunda fase, mientras que el cuadro dirigido por Gareca debe sumar para seguir con vida en el torneo continental. El cotejo también será transmitido vía Caracol TV, Win Sports y DirecTV Sports, pero en esta nota conocerás la manera de ver el partido de fútbol en vivo online y gratis vía Caracol Play gratis y online .

Colombia lleva 4 puntos en la Copa América 2021, tras su victoria ante Ecuador y el empate ante Venezuela. El equipo de Reinaldo Rueda prácticamente está con un pie y medio en la segunda fase y este domingo podría sellar su clasificación ante Perú.

“Es un partido muy duro, ellos no van a querer perder con nosotros de nuevo y vienen de perder con Brasil. Su actitud va a ser diferente, para Colombia es un partido durísimo”, dijo a la AFP el exinternacional colombiano Hamilton Ricard.

Desde las 19:00 horas del domingo 20, Perú ira en busca de una victoria que lo encamine a la clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2021 . Los dirigidos por Ricardo Gareca vienen de caer por goleada 4-0 ante Brasil, en su debut en el torneo continental.

Estamos en condiciones de poder levantarnos”, aseguró Gareca a minutos de ser atropellado por Neymar y compañía. En seis años de conducción “hemos recibido golpes de todo tipo y siempre nos hemos levantado”, de ahí la confianza en el equipo, reflexionó el argentino,

¿Dónde y a qué hora juegan Colombia vs Perú?

Colombia - Perú juegan por la tercera jornada del Grupo B de la Copa América 2021 este domingo 20 de junio desde las 19:00 horas, en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, uno de los más antiguo de Goiânia, capital del estado de Goiás.

¿Cómo ver el Colombia – Perú en directo vía Caracol Play?

Caracol Play es una experiencia única para sus usuarios con suscripción o registro, donde podrás ver el Colombia vs Perú en directo por Copa América 2021. Con una amplia oferta de contenidos, los usuarios podrán disfrutar de series, telenovelas, documentales, realities y formatos web propios de Caracol Televisión desde cualquier dispositivo con acceso a internet de manera fácil y rápida.

Canales para ver el Colombia vs Perú

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, SBT, Watch ESPN Brasil, NOW NET e Claro

Chile: TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online, Win Sports+, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz Mexico

Perú: América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América Televisión

