VER EN HD, Barcelona vs. Espanyol EN VIVO vía ESPN 2: con Messi y Suárez, juegan derbi catalán por LaLiga Barcelona vs. Espanyol EN VIVO chocan por la jornada 35 de Liga Santander en el Camp Nou. Los dirigidos por Quique Setién necesitan sumar tres puntos para evitar que el Real Madrid, líder absoluto del torneo, no se les escape. Sigue el MINUTO A MINUTO y conoce cómo, dónde y cuándo ver el encuentro.