Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 32 de LaLiga Santander, este sábado 27 de junio desde la 10:00 a.m. (hora peruana).

Barcelona vs. Celta de Vigo: Alineaciones confirmadas

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Saénz, Araujo; Jacobo, Okay, Méndez, Denis Suárez, Smolov; y Aspas.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Arturo Vidal, Riqui Puig; Messi, Suárez y Ansu Fati.

El FC Barcelona visitará al Celta de Vigo -que anda en un gran momento-, en otra dura prueba de la lucha por el título, que sostiene con su archirrival Real Madrid. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Balaídos.

Barcelona vs. Celta de Vigo | Horarios en el mundo

México - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

Barcelona vs. Celta de Vigo | Canales

Dónde ver Movistar + o Movistar LaLiga

Lo primero que debes saber es que Movistar + o Movistar LaLiga tiene ofertas de paquetes Fusión, lo que quiere decir que se puede contratar el servicio de cable con un paquete que incluye fibra óptica en tu casa y línea móviles. Cualquiera puedes elegir.

Dónde ver DirecTV Sports

Para ver en vivo y online DirecTV Sports Play desde tu celular, lo primero que debes hacer es descargar la aplicación de DirecTV en tu Smartphone. Debes tener en cuenta que para realizar esta operación primero debes ser cliente, lo cual te permitirá manejar una cuenta y así ingresarla cuando descargues el aplicativo móvil en tu teléfono.

PAÍS HORA CANALES Perú 10:00 a.m. DirecTV Sports México 10:00 a.m. SKY Sports Colombia 10:00 a.m. DirecTV Sports Ecuador 10:00 a.m. DirecTV Sports Chile 11:00 a.m. DirecTV Sports Argentina 12:00 p.m. DirecTV Sports España 5:00 p.m. Movistar LaLiga

Barcelona vs. Celta de Vigo | Últimos partidos

Barcelona vs. Celta de Vigo | Últimos enfrentamientos

EN VIVO | Tabla de LaLiga

En Vigo inicia el conjunto de Quique Setién una serie de tres partidos que le llevará a medirse con tres rivales que atraviesan su mejor momento del curso, pues la próxima semana le esperan el Atlético de Madrid, en el Camp Nou, y el Villarreal, de visita.

No suele ser Balaídos un estadio fácil para el Barcelona -su última victoria fue en abril 2015 por la mínima con un tanto de Mathieu-, y, aunque los locales no tendrán el aliento de sus aficionados, a eso hay que añadirle que se encontrará con el mejor Celta del campeonato, apoyado en una notable mejoría defensiva y en el liderazgo del exblaugrana Rafinha Alcántara.

Barcelona venció 1-0 a Athletic Bilbao (Foto: Agencias)

Esa solidez defensiva -un gol encajado en los últimos siete partidos, el de la derrota ante el Villarreal- exigirá la mejor versión de Leo Messi y sus escuderos, que podrían beneficiarse de la ausencia de su excompañero Jeison Murillo si Óscar García Junyent decide darle descanso al central colombiano, pieza clave en el resurgir de los celestes.

El técnico celeste, otro exazulgrana formado en La Masía que este viernes firmó su renovación con el club por dos temporadas, medita realizar algunas rotaciones en su once pensando en la “final” del próximo martes contra el Mallorca, un rival directo en la pelea por eludir el descenso.

Es una nueva final para el Barcelona, que en las últimas cuatro visitas a Balaídos ha encajado tres derrotas y solo ha sumado un empate. Además ha encajado doce goles y ha anotado seis.

El partido llega para el Barcelona en un momento de dudas. Su fútbol es irreconocible y a siete jornadas para el final y con la próxima visita del Atlético de Madrid al Camp Nou, ha llegado el momento de disipar las dudas.

Quique Setién tiene que tomar la gran decisión y las bajas de Sergio Busquets (por acumulación de amarillas) y de Frenkie de Jong (lesionado), le podría facilitar disipar sus dudas en la media y apostar por Riqui Puig.

Barcelona vs. Celta de Vigo; probables alineaciones

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Olaza; Okay, Bradaric; Rafinha, Denis Suárez, Nolito; y Aspas.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Arturo Vidal, Riqui Puig o Arthur; Messi, Suárez y Griezmann o Ansu Fati.

Con información de EFE.

