Barcelona SC vs. Cerro Porteño se enfrentan este miércoles 19 de febrero en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2020, en el estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. El encuentro comenzará a las 7:30 pm (hora local y peruana | 9:30 pm en Asunción) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Fox Sports 2.

Las incidencias ONLINE de este atractivo encuentro copero también podrás seguirla aquí en El Comercio, donde no solo tendrás la narración del juego, sino también los goles, las mejores jugadas y las postales que deje el compromiso. No te puedes perder por ningún motivo el partido Barcelona SC vs. Cerro Porteño, pues el ganador de esta llave no solo recibirá un jugoso premio económico (US$1 millón), sino que también accederá al Grupo A de la Copa Libertadores 2020, donde tendrá como rivales a Flamengo, vigente campeón del torneo; Independiente del Valle, actual campeón de la Copa Sudamericana 2019 y Junior de Barranquilla.

Barcelona SC accedió a la fase 3 de la Copa Libertadores 2020 tras superar en la anterior etapa a Sporting Cristal de Perú, al que goleó 4-0 en casa en el partido de ida jugado en Guayaquil. Esa diferencia de goles le permitió al equipo norteño seguir con vida en el torneo continental pese a que en la vuelta disputada en Lima perdió por 2-1.

Previamente, en la fase 1, Barcelona SC dejó en el camino al uruguayo Progreso, al que derrotó 0-2 en Montevideo y 3-1 en Guayaquil.

Por su parte, Cerro Porteño, dirigido por el exmundialista paraguayo Francisco ‘Chiqui’ Arce, accedió a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2020 tras eliminar a Universitario de Deportes.

En el juego de ida, disputado en el estadio Monumental de Lima, el resultado fue 1-1, pero en la vuelta el ‘albirrojo’ se impuso por 1-0 y selló su pase a la tercera ronda previa de la competencia.

Barcelona SC vs Cerro Porteño | el estadio

El Estadio Monumental Banco Pichincha, antes conocido como Isidro Romero, se encuentra ubicado en el oeste de la ciudad de Guayaquil, en la avenida Barcelona, entre los barrios San Eduardo y Bellavista. Tiene una capacidad total para 57, 267 espectadores.

Barcelona SC vs Cerro Porteño | Probables alineaciones

Barcelona SC: Javier Burrai; Pedro Velasco, Darío Aimar, Williams Riveros, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Gabriel Márquez, Fidel Martínez, Emmanuel Martínez; Damián Díaz y Jonathan Alvez. DT. Fabián Bustos.

Cerro Porteño: Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Patiño, Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Juan Aguilar, Ángel Cardozo, Federico Carrizo; Óscar Ruiz y Nelson Haedo. DT. Francisco Arce.

Barcelona SC vs Cerro Porteño | Horarios del partido

6:30 pm - México

7:30 pm - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

8:30 pm - Venezuela, Bolivia

9:30 pm - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

1:30 am del jueves - España, Alemania, Italia, Francia

No te pierdas

En simultáneo a este partido, no te pierdas las incidencias del encuentro Tolima vs Internacional, también por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2020. El delantero peruano Paolo Guerrero será de la partida en el cuadro brasileño. El enfrentamiento comenzará a las 7:30 pm (hora peruana).