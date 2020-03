Barcelona vs. Real Sociedad, en vivo y en directo con transmisión de ESPN 2 y Movistar laLiga de España: juegan en el Camp Nou por la fecha 27 de LaLiga Santander 2020. Los culés, con Messi, tras el revés en El Clásico, esperan reencontrarse con un triunfo que les permita seguir soñando con el título, aunque ya no dependen solo de ellos.

Alineaciones confirmadas del Barcelona vs. Real Sociedad

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Griezmann y Braithwaite.

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Llorente, Le Normand, Monreal, Guevara, Merino, Odegaard, Portu, Barrenetxea, Isak.

Barcelona vs. Real Sociedad, en vivo: minuto a minuto

48'¡Portu recorta a Lenglet y evita la entrada de Busquets con un pase en el último suspiro a Gorosabel, aplica ley de la ventaja y Piqué corta la oportunidad!

46'¡Barrenetxea buscó la escuadra con bastante descaro, le faltó puntería! Es el primer aviso blanquiazul nada más empezar.

46′¡Comienza la segunda parte! Reanuda la Real Sociedad, sin cambios en ambos equipos. A pesar de que Piqué se había retirado con molestias en el cuello, continúa sobre el césped.

Un primer tiempo muy igualado donde el Barza quizá tuvo las ocasiones más claras, pero está pasando apuros ante una Real que no ha renunciado a nada. El conjunto de Setién ha llegado por momentos a impacientar a la grada del Camp Nou, veremos qué sucede en la segunda parte.

ETFINAL DE LA PRIMERA PARTE. Barcelona, 0 - Real Sociedad, 0.

44'¡Fuerza un córner la Real Sociedad desde la derecha con Gorosabel, quien le ganó la marca a Jordi Alba y sirvió el pase de la muerte a Portu!

42'Amarilla para Messi, entrada dura y a destiempo sobre Mikel Merino.

40′¡LEO MESSI! ¡Jugada al toque, Braithwaite recibe de espaldas a portería para dejársela a De Jong, y este encuentra el espacio al argentino que la manda fuera con el interior! Por muy poco hace el primero el Barza.

38′La Real ha pasado a un 4-4-1-1 con Isak como único punta y Portu muy pendiente del desborde. Por parte del Barza, Braithwaite está correspondiendo su oportunidad con un gran papel: desborda y reparte juego por igual.

37'¡Isak gira el cuerpo para buscar otro remate blocado por Piqué!

36′¡Merino le roba la cartera a Leo Messi cuando estaba a punto de armar el disparo! Reacción del Barza después de algunos minutos de incertidumbre.

33'¡OJO A LA REAL! ¡Qué llegada de Portu al pase de Barrenetxea! ¡Ter Stegen tiene que salir y termina ganando el duelo por poco!

31'¡Centro de Gorosabel hacia Barrenetxea, que pone un cabezazo al que le faltó fuerza! Ter Stegen quiso sacarla rápido al contragolpe, pero recuperó rápido el conjunto de Imanol.

30'¡QUÉ PARADA DE REMIRO! ¡Messi roba a Llorente en la presión, pudo haber falta pero la jugada continúa, retrasa el balón y Busquets sirve al argentino que se topa con el guardameta de la Real! En la siguiente acción, Braithwaite la envía de cabeza por encima del larguero.

29'¡Rakitic desde fuera del área, en segunda línea, se ve con el espacio cerrado por Le Normand y envía un disparo impreciso por línea de fondo!

27'¡Isak conecta el centro de Barrenetxea, pero ni siquiera pudo armar el cabezazo! Se oyen silbidos en el Camp Nou.

26′Semedo buscó el espacio concedido por la banda, pero Barrenetxea estuvo lo bastante atento como para evitar que centrara al área. Al Barza parece costarle.

24'Aproximación de la Real Sociedad, aprieta el área y Odegaard se la cede a Portu que falla al prolongar de tacón. Atacan más los vascos y recuperan rápido el balón.

19'¡Contragolpe de la Real Sociedad, Isak no vio a Odegaard en solitario por la derecha y prefirió sacar un remate cortado por los centrales!

18′¡Qué susto acaba de dar Remiro, al no controlar bien un pase desde la defensa casi se mete un gol en propia puerta! Aprieta más el Barza.

16'Amarilla para Lenglet por arrollar a Portu en el intento de contragolpe. Se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas.

14′¡Arrancada de Braithwaite al pase de Messi, esta vez no consiguió deshacerse de Llorente y sacó un remate forzado que atrapa Remiro! La Real Sociedad está jugando con la línea defensiva demasiado adelantada.

10'¡Braithwaite! ¡En la primera que ha tenido con el balón, recorta a Llorente y saca un zurdazo que Remiro ha enviado a córner! Aplausos de la grada para el jugador procedente del Leganés.

8'¡Odegaard juega por banda y sirve un pase filtrado que Piqué manda fuera antes de que le llegara a Isak, bien colocado frente a la portería!

7'Falta de Guevara sobre Busquets. Ambos equipos se están arriesgando y por ahora asumen los mismos errores al avanzar.

4'¡Odegaard llega por línea de fondo sin conseguir rebasar a De Jong, gran pase de Isak que le hizo un caño al rival para encontrar el espacio! Y después Ter Stegen tuvo problemas para sacar el balón jugado.

3′Lejos de encerrarse como otros rivales, la Real Sociedad ha salido al Camp Nou con dos referencias arriba y un Odegaard muy pendiente de los movimientos de Busquets.

1′¡Comienza el partido! Saca de centro el Barza.

¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped del Camp Nou! Ambos vestirán sus equipaciones habituales, todo bajo la dirección del colegiado valenciano Martínez Munuera.

El Barcelona no ha perdido en sus últimos 25 partidos como local en La Liga (23 victorias y dos empates), quedándose sin marcar en solo uno de ellos (0-0 en diciembre de 2019 ante el Real Madrid). Los cuatro que hasta ahora ha disputado Quique Setién como entrenador se han saldado con triunfo culé.

La Real Sociedad ha ganado sus últimos tres encuentros en La Liga y la última vez que enlazó cuatro triunfos seguidos en la máxima categoría fue en noviembre de 2016, con Eusebio Sacristán como entrenador.

En las últimas 10 temporadas, la Real Sociedad es el equipo que más veces ha derrotado al Barcelona en L aLiga con cinco victorias junto al Real Madrid, pero todas ellas han sido en Anoeta.

El Barcelona se ha impuesto en cada uno de sus últimos 21 partidos en casa ante la Real Sociedad en LaLiga, dejando su puerta a cero en 12 de ellos. La última vez que puntuó el conjunto donostiarra en el Camp Nou en la competición fue en abril de 1995 (1-1)

Por parte de la Real Sociedad, y con la incógnita de qué planteamiento utilizarán en el Camp Nou, los titulares son Remiro; Gorosabel, Diego Llorente, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino, Portu, Barrenetxea, Odegaard; Isak. Destacan la suplencia de Oyarzábal, la baja de Aritz y el regreso de Llorente después de un mes de lesión

¡Vamos ya con las alineaciones! Setién mantiene el sistema de siempre (4-3-3) con importantes novedades. Hoy juegan Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Braithwaite, Messi, Griezmann. Primera titularidad para Braithwaite , Rakitic suple esta jornada a Arturo Vidal.

¡Saludos y bienvenidos a la emoción de La Liga! ¡Duelo por todo lo alto, y no solo por la clasificación! El Barcelona, que viene de perder El Clásico y de una semana convulsa, busca resarcirse ante una Real Sociedad que suena con la Copa del Rey y meterse en puestos de Champions.









PREVIA

Barcelona viene de una derrota dura frente a Real Madrid por 2-1 en el Clásico de España. Semejante resultado en el Bernabéu le costó al equipo azulgrana renunciar al liderato de LaLiga, por lo que urge un triunfo ante la Real Sociedad si es que quiere volver a la cima.

Además de la derrota ante Real Madrid, la semana del Barcelona se ha visto marcada por las consecuencias del comportamiento del segundo de Quique Setién, Eder Sarabia, durante el partido ante los blancos. Pese a las duras expresiones de su asistente, el DT cántabro intentó restarle importancia.

Horarios y canales del Barcelona vs Real Sociedad

País Horario Canal Perú 12:30 ESPN 2 Colombia 12:30 ESPN 2 México 11:30 SKY Sports Argentina 14:30 ESPN 2 Uruguay 14:30 ESPN 2 Chile 14:30 ESPN 2 España 18:30 Movistar Partidazo y Mitele Plus Islas Canarias 17:30 Movistar Partidazo y Mitele Plus

¿Cómo llega el Barcelona?

Athletic Club 1-0 Barcelona (Copa del Rey)

Betis 2-3 Barcelona (Liga española)

Barcelona 2-1 Getafe (Liga española)

Barcelona 5-0 Eibar (Liga española)

Napoli 1-1 Barcelona (Champions League)

Real Madrid 2-0 Barcelona (Liga española)





“Nosotros tenemos la obligación de guardar las formas porque hay muchos niños mirando y hay gente que entiende que la educación debe primar en la gente que salimos en los medios. Las formas hay que cuidarlas, el fondo siempre se ha producido. Unos un poco más, otros un poco menos. Lo importante son las formas, no el fondo. Ya no voy a volver a hablar de este tema”, señaló.

Preguntado por si este episodio demuestra que el cuerpo técnico no tiene control sobre el vestuario, Setién se mostró tajante: “No sé en qué te basas en que no tenemos control sobre el vestuario. No tenemos ningún problema. Estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado, esto es una balsa de aceite”.

Cumplió este viernes Setién 52 días en el banquillo del Camp Nou, una periodo que, según recordó, ha sido corto: “Ha pasado tan rápido que me da pena no haberlo disfrutado más. Me gustaría que esto durara toda la vida”.

Este sábado, su escuadra recibe la visita de la Real Sociedad, un equipo que calificó de “extraordinario”.

“Tiene grandes jugadores que están en un gran momento. Esperamos un partido comprometido y con dificultades. Es un equipo que puede complicar a cualquiera”, avisó.

Bajas en el Barcelona

A las bajas de Sergi Roberto, Luis Suárez, Ousmane Dembélé, se ha sumado la de Arthur Melo, con molestias en el tobillo derecho. De esta manera, el Barcelona afronta el encuentro con quince fichas del primer equipo, por lo que, además de la presencia habitual de Ansu Fati, Setién ha convocado a los también jugadores del filial Riqui Puig y Álex Collado.

El conjunto catalán gozará de otra semana sin partidos, por lo que no se esperan muchas rotaciones. La duda reside en si el técnico cántabro seguirá apostando por Arturo Vidal como cuarto centrocampista, como ya hizo en el Bernabéu, o si incluirá otro punta, ya sea Braithwaite o Ansu Fati, que acompañe a Griezmann y Messi.

NO DEJES DE VER

Neymar vuelve a ser el gran objetivo del FC Barcelona. (4/03/20)





Barcelona perdió la punta de LaLiga a manos del Real Madrid. (02/03/2020)