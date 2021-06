Uruguay vs Venezuela van por los tres puntos con el objetivo de no perder el paso en las Eliminatorias Qatar 2022. La fecha pasada, la selección charrúa empató en condición de local ante Paraguay, en un partido que estuvo marcado por el polémico gol anulado a Jonathan Rodríguez, y ahora tiene la obligación de sumar de a tres en su visita a Venezuela. No la tendrá fácil ante una Vinotinto que quiere volver a la senda de la victoria. Entérate cómo seguir en vivo el partido y las últimas noticias de ambas escuadras.

Para este partido, correspondiente a la fecha 8 de las Eliminatorias Qatar 2022, el Maestro Óscar Whasington Tabárez no podrá contar con Rodrigo Bentancur, quien deberá cumplir un partido de suspensión. La buena noticia es que Nahitan Nández volverá al equipo. Cabe recordar que Edison Cavani seguirá ausente, pues cumple en este partido su última fecha de suspensión.

La selección venezolana viene de sufrir una derrota en su visita a Bolivia. Solo ha conseguido un triunfo, ante Chile, y no tiene margen de error. El técnico José Peseiro no podrá contar a los siguientes jugadores, por lesión: Salomón Rondón, Yangel Herrera, Yordan Osorio y Yeferson Soteldo.

¿Cuándo se juega el Uruguay vs Venezuela?

Uruguay vs Venezuela se enfrentan este martes 8 de junio, en partido correspondiente a la fecha 8 de las Eliminatorias.

¿Dónde se juega el Uruguay vs Venezuela?

El Uruguay vs Venezuela se jugará en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. En este recinto suelen jugar de local el Caracas Fútbol Club, Deportivo La Guaira, Metropolitanos FC, y Universidad Central FC.

¿A qué hora es el Uruguay vs Venezuela?

El Uruguay vs Venezuela se jugará desde las 5:30 p.m. (hora peruana).

Uruguay vs. Venezuela: horarios y canales

Uruguay | 22:30 | VTV, Cotas TV

Venezuela | 22:30 | TLT

Chile | 19:30 | TNT Sports

Bolivia | 18:30 | Tigo Sports, COTAS TV

Perú | 17:30 | Movistar Deportes

Argentina | 19:30 | TyC Sports

Venezuela vs Uruguay: horario en el mundo

Uruguay: 7:30 p.m.

Argentina: 7:30 p.m.

Brasil: 7:30 p.m.

Venezuela: 6:30 p.m.

Bolivia:6:30 p.m.

Chile: 6:30 p.m.

EE.UU (Miami, Nueva York) 6:30 p.m.

Perú: 5:30 p.m.

Ecuador: 5:30 p.m.

Colombia: 5:30 p.m.

España: 12:30 a.m. (09/06)

EE.UU (Los Ángeles) 3:30 p.m

¿Quién es el árbitro del Uruguay vs Venezuela?

El brasileño Anderson Daronco fue designado por la CONMEBOL como árbitro central del Uruguay vs Venezuela. Será asistido por sus compatriotas Rodrigo Correa y Bruno Boschilia. Flávio de Souza se desempeñará como cuarto juez. En el VAR estarán Rafael Traci y Braulio Machado.