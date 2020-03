El mundo entero se encuentra en cuarentena por la pandemia que se vive a causa del coronavirus Covid-19. Sin embargo, Napoi volvería en los próximos días a los entrenamientos, a pesar de los miles de fallecidos e infectados que se han registrado en Italia.

Así lo hizo saber el conjunto de la Serie A, a través de un comunicado oficial, que los trabajos de entrenamientos se retomarían el próximo miércoles 25 de marzo, tras haberse cancelado el 13 del mismo mes.

El presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas (AIC), Damiano Tomassi, manifestó su profundo rechazo ante la decisión tomada por Napoli, pues Italia es junto a China, uno de los más afectados con la pandemia mundial.

“El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa", señaló.

Sin embargo, Napoli no sería el único en reintegrarse a las prácticas, pues Lazio y Cagliari se sumarían en los próximos días.

Cabe señalar, que hasta el momento, se han registrado 13 jugadores de la Serie A de Italia coronavirus, siendo Sampdoria el más afectado, con siete jugadores infectados.

