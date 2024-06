España vs. Italia EN VIVO medirán fuerzas hoy, jueves 20 de junio del 2024 por la segunda jornada del Grupo B de la Eurocopa 2024 en el Estadio Veltins-Arena. En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN, mientras que en España mediante la señal de RTVE y La 1, en México por Izzi GO, Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus o fubo TV, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 14:00 (hora peruana) y 13:00 (hora mexicana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

ALINEACIONES, ESPAÑA VS ITALIA

España: Unai Simón - Dani Carvajal, Robin Le Normand, Nacho Fernández, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodrigo Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Álvaro Morata y Nico Williams. DT: Luis de la Fuente.

Italia: Gianluigi Donnarumma - Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Nicolo Barella, Gianluca Scamacca y Federico Chiesa. DT: Luciano Spalletti.