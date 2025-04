Este miércoles 9 de abril, LDU de Quito vs. Deportivo Táchira se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores 2025. Este encuentro se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 9:00 de la noche (hora peruana). Táchira llega a este partido después de haber perdido contra Flamengo por 1 a 0. Por su parte, LDU empató sin goles contra Central Córdoba. La transmisión de LDU vs. Deportivo Táchira EN VIVO y GRATIS estará a cargo de ESPN, Disney Plus, DirecTV (DGO), FOX Sports y Fanatiz. También podrás seguir minuto a minuto en nuestra nota de El Comercio.