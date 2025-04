Mira ESPN EN VIVO HOY para seguir Barcelona vs. Mallorca por la jornada 33 de LaLiga 2024/25 por TV y streaming. Sigue el partido de hoy sábado 19 de abril de 2025 a las 2:30 de la tarde (hora peruana). Revisa los horarios por país para seguir el partido aquí. ¿Cómo ver la transmisión? ESPN 2 transmite el partido en Sudamérica. Puedes encontrar ESPN en las señales de cable de operadores como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, Flow, entre otros. Si estas en Estados Unidos, puedes seguir la transmisión en español por ESPN Deportes y ESPN Plus (ESPN+). Si quieres mirar ESPN vía streaming puedes hacerlo por Disney+ (Disney Plus), Movistar TV APP, DIRECTV GO, Claro VIDEO, entre otros. Mira la lista de canales completa para seguir este encuentro.