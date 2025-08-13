Vía ESPN: sigue la Supercopa de Europa PSG - Tottenham Hotspur por Disney+

ESPN EN VIVO HOY por TV y streaming: mira PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa 2024/25. Sigue el partido de hoy miércoles 13 de agosto de 2025 a las 2:00 de la tarde hora peruana. ¿Cómo ver la transmisión? ESPN es el canal que transmite el partido en Sudamérica, menos en Chile, donde ESPN Premium pasa el encuentro. Puedes encontrar ESPN en las señales de cable de operadores como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, Flow, Telecentro, entre otros. Si quieres mirar ESPN vía streaming puedes hacerlo por Disney+ (Disney Plus), Movistar TV APP, DIRECTV GO, Claro VIDEO, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona