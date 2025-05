ESPN EN VIVO HOY por TV y streaming vía Disney Plus: mira PSG vs. Arsenal por la vuelta de las semis de la UEFA Champions League 2024/25. Sigue el partido de hoy miércoles 7 de mayo de 2025 a las 2:00 de la tarde hora peruana. ¿Cómo ver la transmisión? ESPN es el canal que transmite el partido en Sudamérica, menos en Chile, donde ESPN Premium pasa el encuentro. Puedes encontrar ESPN en las señales de cable de operadores como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, Flow, Telecentro, entre otros. Si quieres mirar ESPN vía streaming puedes hacerlo por Disney+ (Disney Plus), Movistar TV APP, DIRECTV GO, Claro VIDEO, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO Lo mejor del 2024 para Real Madrid | Video: Real Madrid CF