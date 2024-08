ESPN EN VIVO: ver Supercopa de Europa - Madrid vs Atalanta

Mira la Supercopa de Europa 2024 - Real Madrid vs Atalanta: el partido se juega el miércoles 14 de agosto a las 2:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Varsovia. ESPN es el canal oficial que pasa la transmisión EN VIVO en Perú y el resto de países de Sudamérica. ¿Cómo ver ESPN en Latinoamérica? La señal se encuentra en televisión pagada por cable a través de operadores como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Telecentro, Cablevisión, entre otros. Si quieres seguir el Madrid vs Atalanta vía streaming puedes ver el partido ingresando a DGO (DirecTV GO), Disney Plus, Flow, MAX, Claro TV+, Movistar TV App y otras plataformas.