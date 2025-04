Este miércoles 9 de abril, Palmeiras vs. Cerro Porteño se miden EN VIVO en el marco de la fecha 2 del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 desde el Allianz Parque. El encuentro, que será clave por el liderato, está programado para iniciar a las 7:30 PM (hora peruana). El árbitro será Andrés Noguera. Ambos equipos se impusieron en sus partidos previos; los brasileños le ganaron 3 a 2 a Cristal. Por su parte, el “Ciclón” hizo lo propio ante Bolívar. La transmisión de Palmeiras vs. Cerro Porteño EN VIVO y GRATIS estará a cargo de ESPN, Disney Plus, DirecTV (DGO), Paramount, FOX Sports y Fanatiz. También podrás seguir minuto a minuto en nuestra nota de El Comercio.