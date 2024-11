Transmisión Racing vs Cruzeiro por ESPN

Ver ESPN EN VIVO: Racing y Cruzeiro se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana 2024, en un duelo de pronóstico reservado que tiene al continente a la expectativa. Si quieres ver el partido de hoy, sábado 23 de noviembre, puedes seguir la transmisión por TV en el canal ESPN, que se emite en operadores de cable como Movistar, DIRECTV, Claro TV, Flow, Telecentro, entre otros. Si quieres ver Racing vs Cruzeiro online vía streaming puedes hacerlo por Disney Plus aquí, o en DirecTV GO, a través de este link.

Racing vs Cruzeiro: el viaje de la Academia a Asunción previa final de Copa Sudamericana 2024