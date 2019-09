Estados Unidos vs. Francia EN VIVO vía DirecTV: por cuartos de final del Mundial de básquet 2019 | ONLINE Estados Unidos vs. Francia EN VIVO ONLINE | Sigue el duelo de este miércoles 11 de septiembre (6:00 am. EN DIRECTO EN VIVO vía DirecTV Sports) por los cuartos de final del Mundial de básquet de la FIBA China 2019 desde el Dongguan Arena

Estados Unidos vs. Francia EN VIVO vía DirecTV: por cuartos de final del Mundial de básquet 2019 | ONLINE. (Foto: Twitter)