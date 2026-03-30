Este martes 31 de marzo, Estados Unidos se mide con Portugal en un duelo esperado que parece traer una ventaja histórica al país norteamericano. El partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, ubicado en Georgia.

Este duelo trae muchas expectativas en los fanáticos del fútbol ya que recuerda la rivalidad entre ambos equipos y será como una prueba previa al Mundial 2026. A continuación, te compartimos los datos más importantes para que no te pierdas el encuentro.

¿Cuándo y a qué hora juegan Estados Unidos y Portugal?

El enfrentamiento está programado para el 31 de marzo a las 6:00 p.m. (hora local de Perú). Consulta aquí qué horarios tener en cuenta según tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador a las 6:00 p.m. del 31 de marzo

Bolivia, Venezuela y Estados Unidos a las 7:00 p.m. del 31 de marzo

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay a las 8:00 p.m. del 31 de marzo

México vs Portugal por un amistoso internacional FIFA. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver EE.UU. vs Portugal EN VIVO?

Para seguir el encuentro deberás sintonizar: ESPN y DIRECTV para México y Sudamérica; Telemundo y FOXSports para Estados Unidos y DAZN en España.

¿Cómo ver Estados Unidos vs Portugal ONLINE y vía streaming?

Podrás seguir el partido a través de Disney Plus (plan premium) y el servicio de streaming DIRECTV (DGO), ambos disponibles para Sudamérica. No te pierdas el partido amistoso internacional rumbo al Mundial 2026.