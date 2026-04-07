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FC Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO | Últimas noticias del partido por Champions League
No es la primera vez que blaugranas y atléticos se enfrentan en cuartos de final de la Champions League. Años atrás, en las temporadas 2013/14 y 2015/16, se vieron las caras a estas alturas de la competición y en ambas ocasiones el Atlético Madrid se fue vencedor.
El entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, brindó declaraciones en la previa del partido y dijo lo siguiente:
“Tenemos que ser fieles a nuestro estilo. Si no lo hacemos y no presionamos, es fácil para el rival atacar nuestros espacios. Todo el mundo tiene que estar implicado en defensa. Tenemos que estar compactos, bien posicionados, ayudar al compañero. Todos deben estar incluidos, tanto en ataque como en defensa".
Semanas atrás, los atléticos superaron a los 'culés' en la eliminatoria de semifinal de la Copa del Rey por un resultado global de 4-3. En pocas palabras, esta eliminatoria de Champions League, por el pase a semifinales, será una verdadera revancha para los dos elencos.
El de este miércoles será un partido con sabor a revancha para ambos elencos. El último fin de semana, el conjunto blaugrana, con anotaciones de Rashford y Lewandowski, venció a domicilio por 1-2 a los 'colchoneros', en partido válido por la liga española.
El partido se jugará este miércoles 8 de abril, a partir de las 2 p.m. (hora peruana / 9 p.m. en Barcelona y Madrid), en el estadio Spotify Camp Nou, en la ciudad de Barcelona, en España.
FC Barcelona recibe al Atlético Madrid en el choque de ida de los cuartos de final de la Champions League. Todas las incidencias del encuentro podrás seguirlas en esta nota de El Comercio.
FC Barcelona recibe al Atlético Madrid en el choque de ida de los cuartos de final de la Champions League. Todas las incidencias del encuentro podrás seguirlas en esta nota de El Comercio.