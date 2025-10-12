Redacción EC
Redacción EC

Ver Francia vs. Noruega Sub 20 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Elías Figueroa Brander por los cuartos de final del . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 12 de octubre del 2025, a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia y Perú), que son las 8:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:00 PM de México y la 1:00 AM de Francia. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO transmiten el partido en todo el continente sudamericano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

