Francia vs Suecia EN VIVO: sigue aquí el partido por 16avos de final del Mundial 2026
La selección francesa completó su fase de grupos con victorias ante Senegal, Irak y Noruega, consolidándose como una de las grandes candidatas al título. Del otro lado, el combinado escandinavo avanzó tras finalizar en el segundo lugar de su grupo, luego de una contundente victoria sobre Túnez, un empate frente a Japón y una derrota ante Países Bajos.
- Canales que transmiten el partido en otros países de América
Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Francia vs. Suecia será televisado por DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.
- Canales que transmiten Francia vs Suecia en Perú
El Francia vs. Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de América TV, DGO, DirecTV y Paramount+ en Perú por cable y streaming.
- Horarios por países del partido Francia vs Suecia
- Perú: 16:00
- Colombia: 16:00
- Ecuador: 16:00
- Argentina: 18:00
- Uruguay: 18:00
- Brasil: 18:00
- Paraguay: 18:00
- Chile: 17:00
- Venezuela: 17:00
- Bolivia: 17:00
- México: 15:00
- Estados Unidos: 17:00 (GMT-4), 16:00 (GMT-5), 15:00 (GMT-6), 14:00 (GMT-7) y 13:00 (GMT-8).
- España: 23:00
- Francia: 23:00
El árbitro del cotejo será el neerlandés Danny Desmond Makkelie.
El compromiso se juega este martes 30 de junio, en el horario de las 4 pm (hora peruana), en el estadio de Nueva Jersey, en Estados Unidos.
Las selecciones de Francia y Suecia se enfrentan en un duelo europeo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Todas las incidencias podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
Las selecciones de Francia y Suecia se enfrentan en un duelo europeo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Todas las incidencias podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.