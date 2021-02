‘Gabigol’ y el extravagante look que lució en el Flamengo vs. Internacional por el Brasileirao | FOTOS Gabriel Barbosa llamó la atención en el Internacional vs. Flamengo por el extravagante look que llevó, con el cabello pintado de color violeta

1 / 4 Gabriel Costa y su extravagante look (Twitter)

2 / 4 Gabriel Costa y su extravagante look (Twitter)

3 / 4 Gabriel Costa y su extravagante look (Twitter)

4 / 4 Gabriel Costa y su extravagante look (Twitter)