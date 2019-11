Fútbol mundial







Messi marcó el 1-0 en el Argentina vs. Brasil: el ‘10’ se escapó, generó penal y anotó de rebote [VIDEO] En su regreso, Lionel Messi abrió el marcador en el Argentina vs. Brasil, por la fecha FIFA, en Arabia Saudita. El crack del Barcelona generó la acción y el penal, que falló pero se vio favorecido con el rebote. Ahí no perdonó el atacante y puso el 1-0