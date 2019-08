Champions League EN VIVO vía ESPN y FOX Sports: sigue los duelos de la ronda preliminar hacia fase de grupos

Champions League EN VIVO sigue EN DIRECTO ONLINE los partidos de ida de la ronda preliminar, previa a la fase de grupos del torneo más importante de Europa, desde este martes 20 de agosto a partir de las 2:00 pm. (hora peruana) y con transmisión de ESPN y Fox Sports. Ajax, semifinalista del último certamen, inicia su participación en esta etapa.

El Ajax de Ámsterdam, semifinalista en la última edición de la Champions League, encabeza la nómina de doce candidatos a las seis plazas que quedan vacantes para la fase final del torneo de clubes más prestigioso de Europa.

La eliminatoria a doble partido ante el Apoel chipriota marcará el destino del equipo holandés, una de las grandes sensaciones de la Champions League el pasado curso, cuando alcanzó la ronda de semifinales.

Sin dos de los jugadores que más destacaron entonces -el central Matthijs de Ligt y el centrocampista Frenkie De Jong partieron rumbo al Juventus y al Barcelona, respectivamente-, el Ajax tratará de ganarse nuevamente un lugar en la fase de grupos exponiendo como argumento su fútbol asociativo.

Asimismo el Lask austríaco con el Brujas de Bélgica; y el Cluj rumano con el Slavia de Praga checo, rivalizan por un cupo a la próxima fase de grupos de la Champions League.

Los ganadores de las seis eliminatorias de la ronda preliminar accederán a la fase final de la Champions League. El sorteo de la fase de grupos se realizará el día 29 de agosto en Mónaco.

Champions League EN VIVO | Estos son los partidos de este martes 20 de agosto:

APOEL (CHI) vs. Ajax (HOL)

Estadio: GSP Stadium de Nicosia

Hora: 2:00 pm. (hora peruana)



CFR Cluj (RUM) vs. Slavia Praga (CZE)

Estadio: Dr. Constantin Radulescu de Cluj-Napoca

Hora: 2:00 pm. (hora peruana)



LASK Linz (AUT) vs. Club Brujas (BEL)

Estadio: Linzer Stadion de Linz

Hora: 2:00 pm. (hora peruana)