Haití vs. Canadá EN VIVO ONLINE vía Univisión: por cuartos de final de la Copa Oro 2019 | EN DIRECTO

Haití vs. Canadá EN VIVO ONLINE | SEGUIR AQUÍ el partido de este sábado (6:00 pm. EN VIVO EN DIRECTO vía Univisión) por los cuartos de final de la Copa Oro 2019 desde el NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos.

Haití vs. Canadá EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por los cuartos de final de la Copa Oro 2019 que se disputará este sábado, desde las 6:00 de la tarde (hora peruana), en el NRG Stadium de Houston, Texas. La transmisión del encuentro estará a cargo de TSN y RDS para los residentes en Canadá.

► Facebook: Argentina vs. Venezuela desató divertidos memes por cuartos de Copa América 2019



El sorprendente Haití se perfila como un equipo de cuidado después de ganar sus tres duelos de la fase de grupos, pasando por encima del favorito Costa Rica, mientras que Canadá hizo un buen papel en el grupo A del certamen, con una derrota ante México y dos victorias, incluyendo una sólida goleada de 7-0 contra Cuba. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Haití vs. Canadá | Horarios del partido

18:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, Haití, Canadá

20:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

00:00 horas del domingo - Reino Unido

01:00 horas del domingo - España, Alemania, Italia, Francia

El compromiso inicial de la jornada sabatina de los cuartos de la Copa Oro 2019 no presenta un claro favorito, aunque el técnico canadiense, John Herdman, considera que su equipo está preparado para superar a la representación de Haití.

Haití vs. Canadá | Canales de transmisión

Canadá: TSN y RDS

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Estados Unidos: Fox Sports 1, Univision

"Tenemos un trabajo que realizar. La semifinal está allí pero tenemos un partido por delante, tenemos que enfocarnos en lo que viene. Estamos listos y nos estamos moviendo en la dirección correcta", expresó el seleccionador del combinado canadiense.

Su equipo clasificó tras la contundente goleada de 7-0 contra Cuba, que aumentó las apuestas a favor de Canadá. Sin embargo, tendrá por delante a Haití, que llega con una marca perfecta de tres victorias en el grupo B, incluido el triunfo ante Costa Rica.

Para ganarle a los ticos, Haití remontó un marcador adverso de 1-0 en el primer tiempo y cerró con un 2-1 a su favor.

El técnico de los caribeños, Marc Collat, destacó que sus hombres "fueron más allá de sus límites para revertir la tendencia", y que esperan repetirlo en cuartos. "Vamos a hacer todo lo posible para hacer un gran partido contra Canadá, se lo prometo", sostuvo.

Fuente: AFP