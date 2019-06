Italia vs. China EN VIVO vía DirecTV Sports: por los octavos de final del Mundial Femenino 2019 | EN DIRECTO

Italia vs. China EN VIVO ONLINE | sigue el partido de este martes (11:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por octavos de final del Mundial femenino Francia 2019 en el Stade de la Mosson.

Italia vs. China EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por octavos de final del Mundial femenino, este martes 25 de junio, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selecciones de Italia y China se verán las caras definir a la penúltima clasificada a cuartos de final del certamen que se desarrolla en tierras francesas. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Stade de la Mosson.



Italia vs. China: horarios del partido

México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Italia vs. China: canales de transmisión

Perú DirecTV Sports

Argentina DirecTV Sports

Brasil DirecTV y Sky Sports

Bolivia DirecTV Sports, Tigo Sports

Colombia DirecTV Sports

Ecuador DirecTV Sports

Uruguay DirecTV Sports

Paraguay Tigo Sports

México Televisa Deportes, TV Azteca, DirecTV

España DirecTV Sports

Estados Unidos DirecTV Sports

Italia, que no llegaba a una fase final del Mundial desde 1999, tendrá ganas de plantar cara. En caso de victoria alcanzaría sus primeros cuartos de final desde 1991.

Las italianas ya demostraron de qué eran capaces luego de batir en su primer partido a Australia, una de las aspirantes al título. Posteriormente, su juego ofensivo les permitió ocupar la primera plaza de la llave C, por delante de las oceánicas y de Brasil.



"Para superar a China debemos ser aún más precisas, más cuidadosas y no dejar nada al azar, el detalle hace la diferencia", advirtió en conferencia de prensa, la entrenador de Italia, Milena Bertolini.

Marta marcó el 1-0 de Brasil sobre Italia por la tercera fecha del grupo C del Mundial Femenino 2019. (Foto: AFP)

Pero las chinas están preparadas para repetir los cuartos de final que ya alcanzaron en 2015.



Desde el inicio de la competición la seleccionadora china, Jia Xiuquan, mostró claramente sus ambiciones: "La batalla acaba de comenzar, habrá otras por venir y espero durar el mayor tiempo posible en este torneo".

Para ello, las 'Rosas de Acero' se apoyarán en su defensa de hierro, que tan solo ha encajado un gol en los tres partidos de la fase de grupos. Solo Alemania consiguió perforar la muralla china, lo que sirve de aviso para sus oponentes.

Mundial Femenino 2019: Italia 0 - 1 Brasil

Italia vs. China: posibles alineaciones

Italia: Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Giugliano, Galli, Cernoia, Girelli, Bonansea, Giacinti.



DT: Milena Bertolini.



China: Peng; Han, Wu, Lin, Liu; Zhang, Wang, Gu, Li; Shuang Wang y Shanshan Wang.



DT: Jia Xiuquan.