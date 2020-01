Fútbol mundial







Real Madrid vs. Atlético de Madrid: Sergio Ramos cometió grosero error que no pudo aprovechar Joao Félix | VIDEO Sergio Ramos falló en salida y el balón le quedó a Joao Félix, quien desperdició la ocasión para abrir el marcador en el Real Madrid vs. Atlético de Madrid. El encuentro se desarrolló en el King Abdullah Sports City