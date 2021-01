▶VER GRATIS Real Madrid vs. Levante EN VIVO vía Movistar LaLiga: sigue el duelo por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Levante EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 21 de LaLiga Santander, este sábado 30 de enero desde las 10:15 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga y Mitele Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Casi un mes después de haberlo hecho por última vez, Real Madrid (2° con 40 puntos) vuelve a casa para medirse con Levante (12° con 23 unidades), en su objetivo por acercarse al líder Atlético de Madrid. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Real Madrid vs. Levante: horarios del partido

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Real Madrid vs. Levante: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Varane, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Hazard y Benzema.

Levante: Aitor, Miramón, Duarte, Vezo, Clerc, Melero, Malsa, Radoja, Morales, Roger y Dani Gómez.

¿Qué canal transmitirá el partido del Real Madrid?

España | Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus

Argentina | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Canadá | beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia | ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

República Dominicana | Sky HD, ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Ecuador | ESPN Play Sur

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Estados Unidos | Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela | ESPN Play Sur

