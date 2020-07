Ver, Barcelona vs. Osasuna EN VIVO vía DIRECTV Sports: seguir aquí EN DIRECTO ONLINE del duelo por LaLiga Seguir Barcelona vs. Osasuna en vivo por la fecha 37 de LaLiga Santander el jueves 16 de julio del 2020 desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Los blaugranas confían en ganar y que el Real Madrid no derrote al Villarreal para llegar con vida a la última jornada. Revisa aquí la lista de canales online y los horarios gratis para seguir la transmisión.