Chivas vs. Kashima Antlers EN VIVO ONLINE por FOX SPORTS por el Mundial de Clubes 2018. Chocan por los cuartos de final. Sigue aquí todas las incidencias



Chivas: Gudiño; Van Rankin, Pereira, Marín, Ponce; Brizuela, Pineda, Pérez; Pulido, Zaldívar, López.

Kashima Antlers: Suntae; Uchida, Seunghyun, Shoji, Yamamoto; Endoh, Nagaki, Doi, Leonardo; Serginho, Leandro.

Por primera vez en la historia, Chivas Guadalajara hará su presentación en una edición del Mundial de Clubes. El 'Rebaño Sagrado' se coronó campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf y se aseguró un boleto. El primer reto será el Kashima Antlers, el campeón de la Liga de Campeones de Asia.

Guiado por el paraguayo José Saturnino Cardozo, Chivas echará mano de su mejor once para avanzar a semifinales del Mundial de Clubes y enfrentar nada menos que al Real Madrid. En el cuadro mexicano hay confianza. Así lo dejaron notar en la conferencia de prensa previa.

Chivas vs. Kashima se jugará en el Estadio Hazza Bin Zayed de Al Ain. (AFP)

Chivas vs. Kashima Antlers: horarios del partido



Ecuador - 8:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

México - 7:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

"Estamos muy ilusionados con disputar el partido, si bien llevamos casi tres semanas sin actividad de torneo, pero nos han dado la posibilidad de analizar lo que hicimos bien y mal en el torneo, analizar a profundidad al Kashima, no busqué partidos amistosos porque quería afinar detalles, ahora conocemos a cada uno de los elementos del rival", afirmó el entrenador.

Chivas vs. Kashima Antlers: probables alineaciones



Chivas: Raúl Gudiño; Josecarlos Van Rankin, Jair Pereira, Hedgardo Marín, Miguel Ponce; Isaac Brizuela, Orbelín Pineda, Michael Pérez, Eduardo López; Alan Pulido, Gael Sandoval. DT: José Saturnino Cardozo (PAR)



Kashima Antlers: Kwoun Sun-Tae; Gen Shoji, Shuto Yamamoto, Jung Seung-Hyun, Daigo Nishi; Leo Silva, Serginho, Shoma Doi, Ryota Nagaki; Kazuma Yamaguchi, Hiroki Abe. DT: Go Oiwa

El técnico advirtió que su equipo tendrá que ser agresivo en tres cuartos de cancha hacia arriba, ser inteligente y tratar de controlar el balón, aunque con velocidad y dinámica para desequilibrar el buen entramado defensivo del bloque que adiestra Go Oiwa.



- Perú: 8:00 a.m. por Fox Sports.

- Argentina: 10:00 a.m. por Fox Sports.

- Colombia: 8:00 a.m. por Fox Sports.

- México: 07:00 a.m. por Fox Sports.

- EE. UU.: 05:00 PT/08:00 ET por Fox Sports 2, Telemundo.

CHIVAS VS. KASHIMA: ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS



- 24/11 Liga MX Apertura Jornada 17: Chivas 0 vs. Tigres 1

- 10/11 Liga MX Apertura Jornada 16: León 0 vs. Chivas 1

​- 02/11 Liga MX Apertura Jornada 15: Puebla 2 vs. Chivas 2

​​- 27/10 Liga MX Apertura Jornada 14: Chivas 1 vs. Morelia 2

​​​- 21/10 Liga MX Apertura Jornada 13: Lobos 1 vs. Chivas 1



- 5/12 Copa del Emperador Semifinal: Urawa 1 vs. Kashima 0

- 01/12 J1 League: Kashima 0 vs. Sagan Tosu 0

- 24/11 J1 League: Vegalta Sendai 0 vs. Kashima 3

- 21/11 Copa del Emperador Cuartos: Kashima 1 vs. Ventforet 0

​- 10/11 Liga de Campeones Final: Persépolis 0 vs. Kashima 0

Raúl Gudiño, por su parte, reconoció que saben que serán "90 minutos a muerte" en el que se juegan todo y aseguró que están mentalizados de que en Emiratos Árabes tienen un "gran reto y responsabilidad de triunfar".

En el Kashima Antlers, la principal duda es la del brasileño Serginho. El brasileño ha entrenado de manera diferencia en los últimos días. Para llegar al Mundial de Clubes, el mencionado jugador fue clave al anotar cinco goles en seis cotejos. Yuma Suzuki, otras de las figuras, quedó fuera de la lista por lesión.

Con información de EFE