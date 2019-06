Costa Rica vs. Bermudas EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por la segunda jornada del grupo B de la Copa Oro 2019 que se disputará este jueves, desde las 8:00 de la noche (hora peruana), en el Estadio Toyota. La transmisión estará a cargo de Teletica, Sky y Repretel en territorio costarricense.

Costa Rica buscará ratificar su condición de favorito del Grupo B del certamen cuando enfrente a Bermudas en Frisco, Texas. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del encuentro.

►SEGUIR Copa Oro 2019 EN VIVO: conoce AQUÍ el fixture, horarios y canales para VER los choques EN DIRECTO



►Estados Unidos superó 4-0 a Guyana por la primera fecha de la Copa Oro | VIDEO



Costa Rica vs. Bermudas | Horarios en el mundo

18:30 horas - Bermudas

19:30 horas - Costa Rica, Nicaragua, Honduras

20:30 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

22:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

02:30 horas del viernes - Reino Unido

03:30 horas del viernes - España, Alemania, Italia, Francia

Costa Rica y Haití encabezan el grupo después de la primera fecha, en que alcanzaron sendas victorias. Haití se impuso entonces 2-1 a Bermudas en el Estadio Nacional de San José, mientras Costa Rica goleó a Nicaragua 4-0 en el mismo escenario.

Copa Oro | Canales de transmisión por país

Costa Rica - Teletica Canal 7 / Sky HD / Repretel

México - Sky HD / Blue To Go

Nicaragua - Sky HD

Panamá - TVMax 9 / Sky HD

Estados Unidos - Fox Sports / Univision Deportes

Honduras - Sky HD

El Salvador - Sky HD / TCS GO / Canal 4 El Salvador

Pese a su derrota ante Haití, el equipo de Bermudas mostró un juego de fortaleza y velocidad que podría sorprender a los ticos, favoritos para quedarse con el primer lugar de la clasificación.

Debutante en la Copa Oro, Bermudas fue todo un acertijo para Haití, que se vio en aprietos para controlar a hombres potentes como Dante Leverock y Nahki Wells.

Desde el 15 de junio al 7 de julio sigue la Copa Oro 2019 con los partidos en vivo, resultados en directo y tabla de posiciones online. (Foto: AFP)

Costa Rica podría hacer algunos cambios en la alineación para el encuentro de este jueves, con la posible sustitución de los defensas Oscar Duarte y Cristian Gamboa, quienes fueron titulares ante Nicaragua pese a que juegan poco en sus clubes.

Uno que podría sustituirlos es el zaguero Francisco Calvo, quien reconoció saber poco de Bermudas. "Es un equipo que no conozco muy bien, pero el cuerpo técnico nos va a dar las armas para llegar el jueves a llevarnos los tres puntos", declaró el defensor.