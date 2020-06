Juventus vs. Milan EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la vuelta de semifinales de la Copa Italia, este viernes 12 de junio, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports (Latinoamérica) y RAI Play. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Juventus vs Milan: Alineaciones

Juventus vs Milan: alineaciones | Foto: Opta

Juventus vs Milan: Minuto a minuto e incidencias

Más de tres meses después, por el receso a raíz de la pandemia del coronavirus, la actividad volverá en el fútbol italiano. Con Cristiano Ronaldo en el ataque, Juventus buscará el pase a la final de la Copa, cuando reciba a AC Milan. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Stadium.





RAI es un canal italiano que cuenta con los derechos del fútbol italiano en su totalidad. Para acceder a este paquete puedes consultar con su cablera preferida y solicitar un plan premium que incluya este canal deportivo. En la cadena AT&T ofrecen cinco paquetes para poder obtener la señal y observar los partidos de Cristiano Ronaldo. Asimismo puedes acceder a RAI Play.





El mejor contenido, más canales y la mejor tecnología con un plan mensual; la mejor programación libre de cuentas y contratos con tu Kit Prepago y las mejores series y películas por streaming con DIRECTV GO. Vive la experiencia de la TV online a tu manera.





Otros canales para ver el Juventus vs. Milan en tu país

Argentina | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Australia | beIN Sports Connect, Kayo Sports, beIN Sports 1

beIN Sports Connect, Kayo Sports, beIN Sports 1 Bolivia | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

ESPN Play Sur, ESPN2 Sur Brasil | ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil Chile | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

ESPN Play Sur, ESPN2 Sur Ecuador | ESPN Play Sur

ESPN Play Sur Alemania | TeleClub Sport Live, DAZN

TeleClub Sport Live, DAZN Italia | DAZN

DAZN México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Sky HD, Blue To Go Video Everywhere Panamá | Sky HD

Sky HD Paraguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

ESPN Play Sur, ESPN2 Sur Perú | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

ESPN Play Sur, ESPN2 Sur Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS Uruguay | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

ESPN2 Sur, ESPN Play Sur Venezuela | ESPN Play Sur

Juventus vs. Milan: revive el partido de ida

Así fue el empate de la ida entre Juventus y AC Milan por Copa Italia. (Serie A YouTube)

Cristiano Ronaldo, único billonario en el fútbol

Cristiano Ronaldo, delantero de la selección de Portugal y la Juventus, se convirtió en el primer futbolista y el primer atleta de un deporte colectivo en ganar más de un billón de dólares, según Forbes. Este récord lo consiguió CR7 con los US$ 105 millones que ganó el último año.

El ex Real Madrid se ubica cuarto en el ranking de celebridades del deporte mejor pagadas del mundo según Forbes en el 2020. Con ello superó a grandes jugadores como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Solo Kylie Jenner, Kanye West y Roger Federer ganaron más que Ronaldo durante el año pasado, y Forbes dejó entrever que el jugador de 35 años ganó US$ 105 millones libres de impuestos.

Neymar (US$ 95.5 millones) y LeBron James (US$ 88.2 millones) fueron los otros atletas que figuraron dentro del top 10. El único otro futbolista en la lista fue Mohamed Salah de Liverpool , cuyos US$ 35.1 millones en ganancias lo colocaron en el puesto 100.

Fútbol Mundial: Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista billonario | VIDEO

Juventus - Milan: horario del partido en tu país

México - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Juventus - Milan: 3 claves del partido

1 Juventus vs. Milan: las tres atracciones del duelo por Copa Italia | Cristiano Ronaldo

2 Juventus vs. Milan: las tres atracciones del duelo por Copa Italia | Paulo Dybala

3 Juventus vs. Milan: las tres atracciones del duelo por Copa Italia | Ante Rebic



Llave abierta: Juventus vs. Milan previa

En la ida, Juventus y Milan empataron a un gol, por lo que la llave está abierta para cualquiera. Ese 13 de febrero, Cristiano Ronaldo salvó de la derrota a los turineses, con un gol de penal, a los 90′+1. Ante Rebic había decretado el 1-0 parcial para el cuadro milanés.

“Tenemos la suerte de competir por tres objetivos, que serán disputados de forma separada. Eso puede ser una ventaja pensando en la concentración. ¿La Copa Italia? El Milan siempre nos ha creado problemas este año, el resultado del primer cruce no garantiza nada, por eso será un partido abierto”, advirtió el entrenador de Juventus, Maurizio Sarri.

La ‘Juve’ es favorita: Juventus vs. Milan pronósticos

Cristiano Ronaldo, que marcó 25 goles en 32 partidos este año, liderará el tridente ofensivo acompañado por el argentino Paulo Dybala y el brasileño Douglas Costa, mientras que el también argentino Gonzalo Higuaín es seria duda a causa de unas molestias musculares padecidas en un entrenamiento de la semana pasada.

El equipo de Maurizio Sarri sale favorito ante un Milan que tendrá a tres bajas ilustres: el sueco Zlatan Ibrahimovic, el español Samu Castillejo y el francés Theo Hernández, todos sancionados.

Será Rebic, uno de los más en forma antes del parón, el encargado de sustituir a Ibrahimovic mientras que todo apunta a que el técnico Stefano Pioli dará confianza al brasileño Lucas Paquetá para reemplazar a Castillejo.

El andaluz vivió una semana tensa fuera del campo, después de que dos ladrones lo amenazaran el martes a punta de pistola y le robaran el reloj en Milán. Sin embargo, la Policía italiana consiguió arrestar a los dos chicos el miércoles y recuperaron el reloj de Castillejo.

Juventus vs. Milan: probables alineaciones

Juventus: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Milan: Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Musacchio; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic.

Con información de EFE.

