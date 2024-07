Venezuela vs. Canadá EN VIVO medirán fuerzas hoy, viernes 5 de julio del 2024 por los cuartos de final de la Copa América en el AT&T Stadium. En Sudamérica, la transmisión del juego será por DirecTV Sports, mientras que en Venezuela mediante la señal de TELEVEN. Por otro lado, en Canadá lo televisan en TSN+. RDS App, CTV App, TSN4, TSN5, RDS y CTV Two. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DGO, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 20:00 (hora peruana) y 21:00 (hora venezolana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Alineaciones, Venezuela vs. Canadá

Rafael Romo, Jon Aramburu, Wilker Ángel, Alexander González, Yordan Osorio, José Martínez, Yangel Herrera, Eduard Bello, Darwin Machís, Yeferson Soteldo y Salomón Rondón. Canadá: Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Sam Adekugbe, Stephen Eustáquio, Atiba Hutchinson, Jonathan Osorio, Alphonso Davies, Jonathan David y Cyle Larin.