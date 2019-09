VER | Juventus vs. Fiorentina EN VIVO vía ESPN: con Cristiano Ronaldo por la Serie A | EN DIRECTO

Juventus vs. Fiorentina EN VIVO | ONLINE el partido de este sábado 14 de septiembre (8:00 am. EN DIRECTO EN VIVO vía ESPN) en el Estadio Artemio Franchi por la tercera jornada de la Serie A.

El duelo entre Juventus y Fiorentina será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Serie A.

La ‘Vecchia Signora’ jugara este sábado 14 de septiembre en el campo de los ‘Violas’, uno de sus históricos rivales, a unos días de medirse al Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano por la primera jornada de la Champions League.

Tras ganar sus dos primeros partidos, 1-0 en Parma y 4-3 al Napoli, Juventus se prepara para un encuentro de gran tradición en el fútbol italiano, contra un Fiorentina ambicioso y hambriento de puntos después de empezar su temporada con dos derrotas.

Este compromiso será un examen exigente para el conjunto turinés, en el que el técnico Maurizio Sarri se sentará en el banquillo tras perderse las primeras dos jornadas por causa de una neumonía.

El DT de Juventus buscará despejar algunas dudas defensivas generadas en el último partido liguero, cuando, tras ponerse por delante 3-0 contra el Napoli, tuvo un bajón y fue remontado hasta el 3-3, antes de que un autogol de Kalidou Koulibaly le diera el 4-3 en el último suspiro.

Sarri, que está poco a poco implementando un nuevo estilo de juego, más ofensivo con respecto al de Massimiliano Allegri, no rotará al portugués Cristiano Ronaldo y tirará de él en una delantera a la que apunta también el argentino Gonzalo Higuaín.

Por su lado, Fiorentina quiere recuperarse de las derrotar en el arranque de la Serie A italiana. El elenco ‘Viola’ no pudo contra el Napoli en el debut del certamen (4-3) y luego en el campo del Genoa (2-1).

Juventus vs. Fiorentina: horarios del partido

Perú 8:00 a.m.

Ecuador 8:00 a.m.

Colombia 8:00 a.m.

México 8:00 a.m.

Bolivia 9:00 a.m.

Paraguay 9:00 a.m.

Chile 9:00 a.m.

Venezuela 9:00 a.m.

Argentina 10:00 a.m.

Uruguay 10:00 a.m.

Brasil 10:00 a.m.

España 3:00 p.m.



Juventus vs. Fiorentina: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Higuaín, Cristiano Ronaldo.



Fiorentina: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Chiesa, Boateng, Ribery.



Juventus vs. Fiorentina: ¿Cómo llegar al estadio?

Con información de EFE