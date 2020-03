El coronavirus llegó a Perú y para evitar su propagación, el presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia y con ello el país entró en cuarentena.

Los peruanos deberán mantenerse en casa hasta el próximo 31 de marzo y para evitar caer en la rutina y aburrimiento, aquí te dejamos la lista de 30 mejores películas de fútbol de la historia.

Lista:

. The two are up in hell

. The Damned United

. Sixty six

. Pelota de trapo

. Off side

. Montevideo

. Mike Basset

. Ganar Lejos (Win Away - Männer wie win)

. La pena máxima

. La Copa

. L’ Arbitro

. Muzne Hry

. ID

. Green Street Hooligans

. Historias de fútbol

. Hermano

. Heleno

. Gregory’s Girl

. Fever Pitch

. The football factory

. Evasión o victoria

. The traveller

. Das Wunder von Bern

. El camino de San Diego

. Coup de Tete

. O ano em que meus pais saìram de ferias

. Diamantes negros

. Looking for Eric

. Purely Belter (!Qué pasada¡)

. A barefoot dream

