VER | Liverpool vs. Newcastle EN VIVO vía ESPN 2: por la quinta fecha de la Premier League | EN DIRECTO

Liverpool vs. Newcastle EN VIVO ONLINE | VER AQUÍ sigue el partido de este sábado 3 de septiembre (6:30 am. EN DIRECTO EN VIVO vía ESPN 2) por la quinta fecha de la Premier League en el estadio Anfield.

Liverpool vs. Newcastle EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 5 de la Premier League en el estadio Anfield este sábado desde las 6:30 a.m. (hora peruana) y por transmisión de ESPN 2. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que puede afianzar a los 'Reds' en el primer lugar del fútbol inglés.

► José Mourinho: “Lionel Messi me hizo mejor entrenador”



Liverpool ha tenido un inicio espectacular de temporada en Inglaterra: cuatro partidos disputados y cuatro triunfos, le han permitido al equipo de Jurgen Klopp colgarse el cartel de candidato número 1 al título de la Premier League. Y este sábado abre la quinta jornada recibiendo a un Newcastle muy golpeado.

Liverpool vs. Newcastle: horas y canales en el mundo

Perú 6:30 a.m. | ESPN 2

México 6:30 a.m. |

Ecuador 6:30 a.m. |

Colombia 6:30 a.m. |

Bolivia 7:30 a.m. |

Chile 7:30 a.m. |

Paraguay 7:30 a.m. |

Venezuela 7:30 a.m. |

Brasil 8:30 a.m. |

Argentina 8:30 a.m. |

Uruguay 8:30 a.m. |

España 1:30 p.m. |

Desde que empezó la temporada oficial, ningún equipo ha sido capaz de derrotar a Liverpool que solo vio festejar a Manchester City en la Community Shield tras una dramática definición por penales. En el tiempo reglamentario, ha sumado seis partidos sin derrotas: cuatro triunfos, todos en la Premier League, y dos empates, uno en la Community Shield y otro en la Supercopa de la UEFA.

Y a eso se le debe añadir que el equipo de Jurgen Klopp saldó la deuda que tenía de mantener su valla invicta, algo que no había pasado en los primeros partidos y que recién pudo lograr en la fecha pasada ante el Burnley.

Liverpool es el único equipo con puntaje perfecto en lo que va de la Premier League 2019-20. (Foto: AFP)

Al frente estará Newcastle, equipo que solo ha ganado un partido en el torneo inglés y que tiene como primer objetivo de la temporada mantener la categoría. Y en ese camino, esta fecha se encuentra contra los 'Reds', en lo que representa el compromiso que tendrán los de Steve Bruce.

Sin embargo, a favor de las 'Urracas' está le hecho de que no ha perdido en sus últimos dos cotejos de la Premier League: victoria ante Tottenham y empate ante Watford que lo ayudaron a dejar el último lugar del certamen y a mirar el futuro con esperanza.

Liverpool vs. Newcastle: probables alineaciones

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane



Newcastle: Dubravka; Krafth, Lascelles, Schar, Dummett, Willems; Almiron, Hayden, Longstaff, Atsu; Joelinton

Liverpool vs. Newcastle | Aquí se jugará el partido

VER MÁS EN DT...