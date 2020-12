Manchester United vs. Aston Villa chocan por la jornada 17 de Premier League en Old Trafford. Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer buscarán, este viernes 1 de enero del 2021, no perderle el paso a Liverpool, el único puntero del torneo inglés. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido en la web de El Comercio desde 3:00 p.m.

El equipo de Dean Smith también está en la parte alta del torneo dsepués de un impresionante apertura de tres meses, y es probable que no se dejen vencer con facilidad.

Manchester United vs. Aston Villa: horarios y canales

Perú: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN México: 14:00 / Sky HD

14:00 / Sky HD Chile: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Colombia: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN Ecuador: 15:00 / ESPN

15:00 / ESPN Argentina: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Paraguay: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Uruguay: 17:00 / ESPN

17:00 / ESPN Bolivia: 18:00 / ESPN

18:00 / ESPN Venezuela: 18:00 / ESPN

Manchester United no podrá contar con Edinson Cavani, quien fue sancionado este jueves con 100.000 libras (110.000 euros) y tres partidos por un comentario en las redes sociales que ha considerado racista.

La federación inglesa de fútbol (FA) indicó en un comunicado que el jugador, que ha admitido las acusaciones, deberá asistir asimismo a sesiones de “educación presencial”.

El organismo considera que su comentario en Instagram fue “insultante, abusivo e impropio”, y ve un “agravante” que el futbolista hiciera referencia al “color, la raza o el origen étnico” de otra persona.

El 29 de noviembre, poco después de una remontada ante el Southampton, Cavani respondió al mensaje de un seguidor con la frase en español “gracias negrito”.

Manchester United, que perderá a Cavani para los duelos ante el Aston Villa, de la Premier, Manchester City, de semifinales de la Carabao Cup, y Watford, de la FA Cup, reiteró una más su defensa sobre el delantero uruguayo.

“Edinson Cavani no sabía que sus palabras podrían haber sido malinterpretadas y se disculpó sinceramente por la publicación y por todos los que se sintieron ofendidos. Pese a su sincera creencia de que simplemente estaba enviando un afectuoso agradecimiento a un mensaje de felicitación de un amigo cercano, decidió no impugnar la acusación, por respeto y solidaridad con la FA, y la lucha contra el racismo en el fútbol”, indicó el club.

United tiene un récord excelente contra el Aston Villa en la Premier League y no ha sido derrotado en ninguno de nuestro últimos 15 enfrentamientos directos con el equipo de West Midlands.

Los Villans han probado la victoria de la liga solo una vez en Old Trafford desde 1989, y esa victoria llegó en diciembre de 2009, cortesía de un cabezazo solitario de Gabby Agbonlahor.

