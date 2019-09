[VER] Manchester United vs. West Ham EN VIVO vía ESPN 2: por la Premier League | EN DIRECTO

Manchester United vs. West Ham EN VIVO ONLINE | SIGUE el partido de este domingo (8:00 am. VER EN DIRECTO vía ESPN) en el London Stadium por la sexta jornada de la Premier League.

Manchester United vs. West Ham EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la sexta jornada de la Premier League en el London Stadium desde las 8:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

► Flavio Maestri y Eddie Fleischman tuvieron intensa discusión por final perdida de Paolo Guerrero | VIDEO



El duelo entre Manchester United y West Ham será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Premier League.

Los ‘Red devils’ buscarán recuperar el terreno perdido durante las primeras fechas del certamen. El cuadro dirigido por Ole Gunnar Solskjaer visitará el campo de los ‘hammers’ este domingo 22 de septiembre.

Manchester United tuvo actividad a mitad de semana en la Europa League. El cuadro inglés trabajó mucho para vencer por 1-0 al Astana de Kazajistán. Un gol del joven Mason Greenwood resolvió el compromiso.

Manchester United vs. West Ham se enfrentan por la Premier League. (Foto: AFP)

Los ‘Diablos rojos’ podrán contar con Daniel James, quien tuvo molestias en la espalda tras el choque ante Leicester City. El jugador ingresó en la convocatoria y se perfila como titular en la ofensiva junto a Marcus Rashford.

Los franceses Paul Pogba y Anthony Martial todavía no están en buena forma para regresar a la acción. Mientras que Luke Shaw y Eric Bailly son los descartes de Manchester United por causa de lesiones.

Por su lado, West Ham perderá a Manuel Lanzini, uno de los hombres claves en la ofensiva de Manuel Pellegrini. El estratega chileno confirmó en la antesala que el argentino tiene problemas físicos.

“Manchester United jugó el jueves, pero cambió a nueve jugadores, por lo que será un equipo diferente. Estamos en un buen momento, así que, si estamos jugando contra los grandes, debemos demostrar que podemos jugar de la misma manera”, indicó el DT de los ‘hammers’.

Manchester United vs. West Ham: horarios del partido

Perú 8:00 a.m.

Ecuador 8:00 a.m.

Colombia 8:00 a.m.

México 8:00 a.m.

Bolivia 9:00 a.m.

Paraguay 9:00 a.m.

Venezuela 9:00 a.m.

Argentina 10:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 3:00 p.m.



Manchester United vs. West Ham: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young, McTominay, Matic, Greenwood, Mata, James, Rashford.



West Ham: Fabianski; Fredericks, Diop, Ogbonna, Cresswell, Noble, Rice, Yarmolenko, Forlans, Felipe Anderson, Haller.



Manchester United vs. West Ham: ¿cómo llegar al estadio?

VER MÁS EN DT...