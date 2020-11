El programa deportivo ‘90 minutos’ se transmitía cuando se encendieron las alarmas de que Diego Maradona tuvo una descompensación. Acto seguido, se le dio pase al reportero Federico Bueno, quien fue el encargado de dar la mala noticia durante la transmisión en vivo.

“No sé si ustedes están en condiciones, tengo una información muy grave. Me cuenta que Diego había tenido un paro cardiaco, están trabajando los médicos junto a él. Es muy seria la situación”, precisó en primer instancia el reportero.

Sebastián Vignolo tomó la palabra mientras todos los integrantes del programa buscaban respuestas sobre lo que estaba pasando con la salud del ‘Pelusa’, en lo que interrumpió Federico Bueno.

“A mi me dicen que Diego no resistió. A mi me confirman que Diego falleció. Yo hablo diariamente con el entorno de Diego, estuvo con altibajos. Las últimas 48 horas estuvo planeando alguna actividad para que se sienta mejor”, señaló el reportero.

'90 minutos'

