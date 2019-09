México vs. Argentina EN DIRECTO EN VIVO | Ambas selecciones se enfrentan este martes 10 de septiembre (9:00 pm. EN VIVO ONLINE vía TUDN, Canal 5, TV Azteca) en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas por amistoso FIFA.

México vs. Argentina EN DIRECTO | Once partidos lleva Gerardo Martino como seleccionador de México y hasta ahora no se ha topado con una derrota. Ahora el 'Tata' pondrá en juego la etiqueta de invencible ante una Argentina, sin Messi y en proceso de consolidación, en un amistoso en San Antonio, Estados Unidos.

► Argentina vs. México: Lionel Messi no fue convocado, pero igual es víctima de crueles memes



El encuentro de desarrollará este martes, desde las 9:00 de la noche (hora peruana) en el estadio Alamodome. La transmisión estará a cargo de TV Pública y TyC Sports en Argentina, mientras que Canal 5, Azteca 7 y TUDN llevarán las acciones en México.

México vs. Argentina | Horarios del partido

21:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

22:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

23:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

03:00 horas del miércoles - Reino Unido

04:00 horas del miércoles - España, Italia, Francia, Alemania

Martino tendrá la oportunidad de darle a México un triunfo ante sus compatriotas, algo que no sucede desde 2004, cuando México venció 1-0 a Argentina en la Copa América de 2004.

Messi es uno de los históricos de la Albiceleste que no participa de la fecha FIFA de septiembre, en su caso por una suspensión de tres meses que le impuso la Conmebol por sus declaraciones tras la Copa América, mientras se recupera de una lesión.

Argentina vs. México: día, hora y canal. (Foto: Twitter)

Luego de alcanzar en julio el tercer lugar del torneo continental, Scaloni marginó a otros hombres de talla histórica, especialmente a dos figuras como Sergio Agüero y Ángel di María.

Con jugadores en los que ya había confiado como Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, Scaloni llamó a otros elementos de nueva generación como Lucas Martínez Quarta, defensa de River Plate, y Alexis Mac Allister, volante ofensivo de Boca Juniors.

Martínez Quarta de inicio y Mac Allister sobre la marcha debutaron con la Albiceleste el jueves en el empate 0-0 ante La Roja, un partido trabado y ríspido. "Me pone contento que a los jugadores nuevos no se les notó el peso de la camiseta", apuntó Scaloni. "Lógicamente, necesitan minutos".

Para este martes, el seleccionador argentino adelantó que tendrá "dos o tres cambios" para enfrentar a México. El primero de ellos sería en el arco con la aparición de Esteban Andrada en lugar de Agustín Marchesín; Germán Pezzella ocuparía el puesto de Nicolás Otamendi en la defensa central y Exequiel Palacios ingresaría en la media cancha en vez de Giovani Lo Celso.

Amistoso: La previa de México vs Argentina en datos

El viernes, 'Tata' Martino y México dieron un golpe de autoridad de 3-0 ante Estados Unidos en su propio país, donde el 'Tricolor' rara vez se siente visitante.

Desde que llegó al mando de la selección mexicana, Martino ha dirigido sus 11 partidos en Estados Unidos (cinco amistosos y seis de Copa Oro) en los que su equipo ha marcado 32 goles.

El DT argentino no sabe lo que es perder en canchas norteamericanas y apenas Costa Rica le sacó el empate en cuartos de la Copa Oro, torneo que ganó sin tener equipo completo.

Para estos compromisos de la fecha FIFA, el Tata ya pudo trabajar con gente de más peso específico como Héctor Herrera, volante del Atlético de Madrid, Jesús Corona, habilidoso atacante del Porto, y Javier 'Chicharito' Hernández, el goleador histórico del Tri.

Con el claro triunfo del viernes, México ha hecho las paces con la prensa y se ha intensificado el enamoramiento con la afición.

Martino celebra el desarrollo de su idea en el equipo, pero no cae en triunfalismos. Eso sí, ante Argentina tendrá numerosos cambios, comenzando en el arco donde Jonathan Orozco le dejaría el lugar al ídolo Guillermo Ochoa.

'Chicharito' Hernández, aún con su etiqueta de máximo goleador del 'Tri', quedaría como suplente de Raúl Jiménez que goza de la preferencia de Martino por su labor como definidor y por sus maniobras en el último cuarto del campo, además de su paso brillante con el Wolverhampton de Inglaterra.

México vs. Argentina | Posibles alineaciones

México: Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Jonathan dos Santos, Jesús Corona, Uriel Antuna, Hirving Lozano, Raúl Jiménez. DT Gerardo Martino.

Argentina: Esteban Andrada, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios, Paulo Dybala, Joaquín Correa, Lautaro Martínez. DT Lionel Scaloni.

Fuente: AFP