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¡Faltan 15 días para el Mundial 2026!
Algunas selecciones ya empiezan a juntar a sus futbolistas convocados para concentrarse en lo que será su participaciòn en la cita mundialista. Brasil, por ejemplo, inició este miércoles 27 los trabajos con Carlo Ancelotti en Teresópolis.
Argentina, en cambio, se toma el tiempo para definir a sus 26 mundialistas. El técnico Lionel Scaloni tiene como fecha límite el 30 de mayo.
Francia sorprendió dejando fuera de lista a Eduardo Camavinga, volante del Real Madrid, debido a su poca continuidad en el equipo español. La figura, sin duda, es Kylian Mbappé, quien conformará un tridente brutal con Doué y Dembélé en el Mundial 2026.
La lista de Alemania, por su parte, sorprende por la presencia de Manuel Neuer, quien regresó del retiro para jugar la Copa del Mundo 2026. El arquero del Bayern Munich, con 40 años, disputará su quinto Mundial.
En España, se confirmó la presencia de Lamine Yamal en el Mundial 2026, quien llegará con lo justo debido a una lesión. Además, la convocatoria de Luis de la Fuente no incluye a ningún futbolista del Real Madrid.
Países Bajos, por su parte, acaba de anunciar a su lista de convocados para el Mundial 2026 con dos novedades: De Jong y Depay comandan a la selección de Ronald Koeman.
Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, sorprendió al incluir a Neymar en su lista final para el Mundial 2026. El jugador del Santos FC volverá a la Copa del Mundo y buscará darle a la 'Canarinha' su sexta corona.
Como era de esperarse, las selecciones van anunciando sus respectivas convocatorias para disputar el Mundial 2026. Otras, en cambio, todavía aprovechan algunos días para finiquitar la lista final. Aquí repasaremos algunas de ellas.
Brasil, Alemania e Inglaterra también aparecen en esta lista, aunque no están en su mejor momento. ¿Qué otra selección podría ser candidata al título del Mundial 2026?
Pero no es la única candidata a ganar la Copa del Mundo. Hay selecciones como Francia y España que también llegan a este Mundial 2026 con reales opciones de destronar a Argentina.
Argentina es la vigente campeona del mundo y defenderá su título en este certamen. Con Messi de capitán y principal referente, buscará repetir lo hecho cuatro años atrás, cuando se impusieron en la final ante Francia y conquistaron su tercera copa.
Hoy estamos exactamente a 15 días para el inicio del Mundial 2026, donde 48 selecciones compeitirán por alzar la Copa del Mundo.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto de las novedades y últimas noticias sobre el Mundial 2026.
En Argentina, algunos jugadores van llegando a Buenos Aires para pasar unos días con la familia y estar pendiente a la lista final de Lionel Scaloni.