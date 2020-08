Pachuca vs. Querétaro EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 del Torneo Apertura de Liga MX, este jueves 6 de agosto desde la 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de FOX Sports y TUDN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras sendos tropiezos en sus dos primeras presentaciones, Pachuca y Querétaro buscarán su primera alegría en Guard1anes 2020. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Hidalgo.

Pachuca vs. Querétaro: horarios del partido

México - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m..

Brasil - 9:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (viernes 7 de agosto)

En su debut, en el torneo mexicano, Pachuca perdió 2-1 a manos de América. No obstante, los ‘Tuzos’ se trajeron un punto de su visita a Tigres, al empatar 1-1, en su segundo juego liguero.

No ha sido, sin dudas, el inicio esperado para el cuadro que dirige Paulo Pezzolano. Por ahora, Pachuca es decimocuarto con un punto, solo por encima de Chivas, Mazatlán, Atlas y Necaxa.

Con ese saldo, Pachuca intentará conseguir su primer triunfo, para empezar a salir de la zona baja de la tabla de posiciones y no perder terreno, en su lucha por alcanzar un boleto para la liguilla final por el título.

“Nosotros tenemos una manera de pensar que queremos ganar en cualquier cancha, pero eso no se vio dentro de la cancha. No nos vamos contentos, suma y contra un rival durísimo, pero lo que aprendí en este poco tiempo en Pachuca, es que nunca me voy a conformar con un empate”, analizó Pezzolano, en diálogo con ESPN.

Querétaro (13°) vive una situación similar que su rival de turno. Los ‘Gallos Blancos’ urgen de una victoria, luego de perder 3-2 frente a Pumas y empatar 1-1 con Mazatlán, en La Corregidora.

“Jugamos contra ellos en un duelo de preparación, nos conocemos, creo que va a ser un partido cerrado, espero tener la oportunidad de dar un buen resultado, la situación es de mucha confianza, el equipo está trabajando bien, estamos contentos de que nos toque esos rivales”, anticipó el director deportivo de Querétaro, Pepe Vaca, en rueda de prensa.

